Москва, 30 мая, 2022, 13:40 — ИА Регнум. К 2040–2060 годам из-за глобального потепления борщевиком Сосновского может зарасти почти вся европейская часть России. К такому мнению пришли ученые Сколковского института науки и технологий (Сколтех), результаты их исследования ранее были опубликованы в журнале Scientific Reports.

Природный агрессор борщевик Сосновского

Как отметила первый автор работы, выпускница магистратуры Сколтеха Диана Колдасбаева, названный агрессивный ядовитый сорняк уничтожают с помощью перепахивания, скашивания, применения химикатов и замещения культурными растениями, однако это очень трудный процесс, так как борщевик крайне живуч и плодовит.

«В своем исследовании мы показываем, что если пустить процесс на самотек, то ситуация с распространением борщевика в ближайшие десятилетия, по всей видимости, усугубится», — указала она.

Также ученые с помощью алгоритма машинного обучения предсказали вероятный ареал обитания борщевика по ряду климатических и почвенных характеристик, полученный в результате этого прогноз говорит о значительном риске заражения новых территорий европейской России к 2040–2060 годам.

При этом соавтор исследования, аспирант Сколтеха Михаил Гасанов уточнил, что для прогноза ученые рассмотрели шесть вариантов вероятного изменения климата, соответствующих трем популярным моделям глобального потепления.

«Вывод такой, что в любом случае почти вся европейская Россия, кроме севера, окажется под риском распространения борщевика», — сказал он.

Кроме того, исследователи отметили, что для того, чтобы бороться с этим агрессивным ядовитым сорняком нужно обрабатывать зараженную им территорию в течение нескольких лет и потому они уверены, что уже в данный момент необходимо обратить на борщевик более пристальное внимание и вести последовательную борьбу с его распространением.