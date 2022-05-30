Донецк, 30 мая, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли Донецк. Об этом 30 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

Атака зафиксирована в 13:10. Из населённого пункта Пески был нанесён удар по Куйбышевскому району Донецка. Всего выпущено восемь снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования Украины применили тяжёлое вооружение при обстреле Донецка и Макеевки.