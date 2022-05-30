Москва, , 13:39 — REGNUM Президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза предложил обсудить вопросы внешней политики и обеспечения безопасности страны.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Обсудим несколько вопросов, которые связанны между с собой. Имею в виду два наших важнейших направления в рамках работы совещания постоянный членов Совета безопасности. Имею в виду вопросы внешней политики и обеспечения безопасности России», — сказал глава государства на совещании.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 30 мая проводит совещание с постоянными членами Совета Безопасности России.