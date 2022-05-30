Ходейда, Йемен, 30 мая, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Пятеро мирных жителей подорвались на взрывном устройстве в окрестностях города Ходейда на востоке Йемена. Об этом 30 мая сообщает Al Masirah со ссылкой на Национальный центр противоминной деятельности Йемена.

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По последним данным, инцидент произошёл в понедельник, 30 мая. Пострадавшие подорвались на кассетном боеприпасе, сброшенном военным самолётом ВВС Саудовской Аравии.

Также сообщается, что в результате взрыва десятки человек, в том числе — женщины и дети — получили ранения.

Боевые действия в районе Ходейды продолжались в течение нескольких лет и закончились с заключением перемирия между повстанцами-хуситами и правительством Йемена.