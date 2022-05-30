Тбилиси, 30 мая, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Мэр Тбилиси Каха Каладзе 30 мая прибыл в Румынию с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Грузии.

Ștefan Jurcă Бухарест

Сообщается, что Каладзе встретится с мэром Бухареста Никушором Даном. На этой встрече планируется подписать соглашение, что столицы станут городами-побратимами.

Кроме того, по данным пресс-службы, в ходе визита мэра Тбилиси в Бухаресте откроют бюст грузинскому поэту Шоте Руставели.

Стоит отметить, что Тбилиси является побратимом 21 города в разных странах.