Донецк, , 13:34 — REGNUM Вооружённые формирования Украины применили тяжёлое вооружение при обстреле Донецка и Макеевки. Об этом 30 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

В 10:32 с позиций в Авдеевке нанесены удары по Макеевке, выпущено два снаряда калибром 152 мм.

В 10:35 из Авдеевки открыли огонь по Донецку, выпущено два снаряда калибром 155 мм.

В 10:38 с позиций в населённом пункте Невельское по Донецку выпущено десять снарядов калибром 155 мм.

В 11:10 из Авдеевки обстрелян Донецк — по жилым кварталам ударили две ракеты РСЗО «Смерч» и два снаряда артиллерии калибром 155 мм.