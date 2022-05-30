Москва, , 13:34 — REGNUM Главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли не сообщал руководству клуба о своём уходе из команды. Об этом 30 мая заявил журналистам генеральный директор клуба Евгений Мележиков.

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«Надеюсь, что Ваноли не уйдет. Нам он ничего не говорил о своём уходе», — сказал Мележиков.

Он добавил, что допускает уход Ваноли. По его словам, 30 мая пройдёт встреча акционеров клуба, после которой может появиться новая информация.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Ваноли предупредил своё окружение о намерении покинуть «Спартак».

Напомним, Ваноли возглавил «Спартак» в декабре 2021 года. 29 мая команда под его руководством выиграла Кубок России.

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