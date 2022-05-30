Кабул, 30 мая, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Департамент охраны и обслуживания перевала Саланг в Афганистане сообщает, что на перевале полностью сгорела легковая машина. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Сгоревший автомобиль

Директор департамента Абдулла Убайд уточнил, что инцидент произошёл в местности Ауланг.

По словам Убайда, всех пассажиров автомобиля спасли сотрудники его ведомства. Он добавил, что причиной пожара стала техническая неисправность.

Шоссе Саланг много раз было свидетелем подобных событий.