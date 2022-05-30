Орехово-Зуево, Московская область, 30 мая, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Меры по индексации МРОТ, прожиточного минимума и пенсий вызовут также рост ежемесячных пособий на детей. Об этом 30 мая заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Duma.gov.ru Михаил Мишустин

«Минимальный размер оплаты труда превысит 15 тыс. 200 рублей, что приведёт к увеличению зарплаты более 4 млн работников», — заявил Мишустин.

«Повышенный прожиточный минимум — вместе с ним станут больше и ежемесячные пособия на ребёнка в возрасте до трёх лет, а также выплаты пособий на детей от 3 до 17 лет из семей с низкими доходами и целый ряд других», — указал он.