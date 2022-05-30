Невьянск, Свердловская область, 30 мая, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Железнодорожная компания Среднего Урала заплатит 81 тысячу рублей из-за гибели лося. Животное сбил электропоезд, сообщили журналистам в Уральской транспортной прокуратуре.

Лось

Инцидент произошёл на перегоне станций Быныговский и Невьянск Свердловской области. Машинист электропоезда допустил наезд на лося. Тем самым был причинён ущерб животному миру в размере 81 тысячи рублей.

Нижнетагильский транспортный прокурор обратился в суд с требованием взыскать с предприятия сумму ущерба. Невьянский городской суд удовлетворил требования прокурора в полном объёме. Исполнение решения суда находится на контроле транспортной прокуратуры.