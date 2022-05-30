Лондон, , 13:29 — REGNUM Более 100 актёров и общественных деятелей Великобритании подписали открытое письмо, призывающее чаще показывать на экране пожилых женщин. Об этом сообщил Deadline.

Пожилой и ребенок

Петиция была создана для того, чтобы привлечь внимание к проблеме «укоренившегося эйджизма» в индустрии развлечений. Среди тех, кто подписал письмо — актёры Дэвид Теннант, Кили Хоуз, Лесли Мэнвилл, Ричард Грант, Зави Эштон, Джульет Стивенсон и другие.

ИА REGNUM напоминает, что эйджизм — это дискриминация человека на основании его возраста. Понятие было введено ещё в 1969 году директором национального института старения США Робертом Батлером.