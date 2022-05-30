* талибов — запрещённая в России организация

Газни, Афганистан, 30 мая, 2022, 13:27 — ИА Регнум. В афганской провинции Газни мужчина, при соучастии трёх своих друзей, убил отца своей невесты на почве семейных разногласий. Об этом сообщает газета «8 Собх».

mosaic36 Убийство

По данным источников, инцидент произошёл кишлаке Кучун Гутави уезда Малистан.

Источники сообщают, что двое из четырёх виновных были арестованы талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но по пути к блокпосту задержанные убили двух радикалов, завладели их оружием и скрылись.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.