Красногорск, 30 мая 2022, 13:25 — REGNUM Число туристов, которые в качестве своего места отдыха выбрали Подмосковье, вырастет по сравнению с 2021 годом. Такой прогноз 30 мая сделал министр правительства Московской области по туризму Алексей Шимко на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.
Ожидается, что туристический поток в Подмосковье в 2022 увеличится на 15-20% по сравнению с 2021 годом. В общей сложности регион могут посетить порядка 8 млн человек. Вся необходимая инфраструктура для их размещения на территории области есть, добавил министр.
«У нас 923 отеля. Из них — 17 пятизвездочных. Более 100 — четырехзвездочных, 213 – трехзвездочных. Около 200 тысяч койкомест дают данные отели», — сказал Шимко.
Читайте ранее в этом сюжете: Воробьев поручил обеспечить развитие малого бизнеса в Подмосковье