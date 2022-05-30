Красногорск, 30 мая, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Число туристов, которые в качестве своего места отдыха выбрали Подмосковье, вырастет по сравнению с 2021 годом. Такой прогноз 30 мая сделал министр правительства Московской области по туризму Алексей Шимко на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM Туризм

Ожидается, что туристический поток в Подмосковье в 2022 увеличится на 15-20% по сравнению с 2021 годом. В общей сложности регион могут посетить порядка 8 млн человек. Вся необходимая инфраструктура для их размещения на территории области есть, добавил министр.

«У нас 923 отеля. Из них — 17 пятизвездочных. Более 100 — четырехзвездочных, 213 – трехзвездочных. Около 200 тысяч койкомест дают данные отели», — сказал Шимко.