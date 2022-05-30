Москва, 30 мая, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Факт взрыва в Мелитополе, который был организован украинскими диверсантами, зафиксируют и расследуют российские следователя. Об этом 30 мая сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Эмблема СК РФ

«Следователи СК России зафиксируют и расследуют факт взрыва автомобиля в городе Мелитополе Запорожской области Украины, в результате которого пострадали мирные граждане», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, согласно данным следователей, 30 мая при раздаче гуманитарной помощи в центре Мелитополя прогремел подготовленный украинскими диверсантами взрыв.

Кроме того, отмечается, что, по предварительной информации, в результате это пострадали три человека и двое из них были госпитализированы.

«Следственный комитет Российской Федерации установит лиц, причастных к совершению указанного преступления, с целью привлечения виновных к уголовной ответственности и обеспечения принципа неотвратимости наказания», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что взрыв в центре Мелитополя прогремел во время раздачи гуманитарной помощи и в результате него получили ранения раздававшие ее волонтеры.