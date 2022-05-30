Екатеринбург, 30 мая, 2022, 14:05 — ИА Регнум. В Свердловской области от COVID-19 излечились ещё 152 пациента с COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По состоянию на 30 мая болезнь победили уже 431 244 человека. Подтверждено 444 444 случаев заражения коронавирусом.

Число летальных исходов от COVID-19 в регионе достигло 10 745. За прошедшие сутки не зарегистрировано летальных исходов от ковида. Последний летальный исход по причине коронавирусной инфекции в регионе датирован 26 мая.