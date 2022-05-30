Астана, 30 мая, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Правительство Казахстана закупило дополнительные объёмы сахара для того, чтобы устранить дефицит этого продукта, вызванного ажиотажем среди населения. Об том 30 мая сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сахар

«По территории Казахстана железнодорожным транспортом перемещаются 152 вагона с сахаром. Помимо этого, железной дорогой доставляются 116 вагонов с тростниковым сахаром-сырцом, предназначенным для переработки», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что в стране производство сахара продолжается, в регионы его постоянно отправляют и пополняют запасы.

Напомним, в Казахстане после введения антироссийских санкций возник дефицит сахара, он начал дорожать. В супермаркетах, где цена осталась прежней, его стали продавать в ограниченном количестве. Власти объясняют происходящее повышенным спросом, возникшем у населения. 23 мая был запрещён экспорт сахара из страны.