Саратов, 30 мая, 2022, 13:23 — ИА Регнум. На погоду в Саратовской области в период с 31 мая по 3 июня будет влиять высокое атмосферное давление. Осадков не ожидается. Локальные грозовые дожди пройдут лишь на западе региона, сообщает Приволжское управление Гидрометцентра.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха приблизится к климатической норме, а во второй половине недели превысит ее на 2— 3 °С. Нарастание температуры воздуха в дневное время произойдет в начале недели до +22…+27 °С, во второй половине — до +25…+30 °С.

Установившаяся погода будет способствовать повышению класса пожарной опасности в юго-восточных районах Саратовской области.

ИА REGNUM ранее сообщало, в отдельных районах Пензенской области в начале лета из-за близости атмосферных фронтов и наличию больших запасов влаги в почве ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами с порывистым ветром, не исключен град.

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