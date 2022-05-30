Москва, 30 мая, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Постановление об индексации пенсий неработающим пенсионерам подписано, сообщил 30 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

Он рассказал, постановление об индексации с 1 июня на 10% пенсий неработающим пенсионерам, МРОТ и прожиточного минимума подписано.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдуме рассказали о повышении пенсий и социальных выплат в России с 1 июня.