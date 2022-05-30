Петропавловск-Камчатский, 30 мая, 2022, 13:22 — ИА Регнум. На Камчатке за два дня, 30 и 31 мая, проведения ЕГЭ по русскому языку обязательный экзамен сдадут более 1,5 тыс одиннадцатиклассников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

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30 мая экзамен по русскому языку на Камчатке проводили в более 40 специально подготовленных пунктах, которые открыли в школах. На выполнение 27 заданий школьником отводится 3,5 часа. В 2021 год на 100 баллов ЕГЭ по русскому языку сдали восемь выпускников края.

Следующий обязательный экзамен по профильному уровню математики на Камчатке состоится 2 июня, а по базовому — 3 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, В Приамурье 2260 одиннадцатиклассников 30 мая сдали ЕГЭ по русскому языку.