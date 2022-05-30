Каменск-Уральский, Свердловская область, 30 мая, 2022, 14:04 — ИА Регнум. На Среднем Урале начали судить двоих свердловчан. Их обвиняют в похищении и убийстве незнакомого человека, сообщили журналистам в пресс-службе регионального СКР.

Pixabay.com Убийство

По данным следствия, в июле 2021 года в Каменске-Уральском Свердловской области мужчины вступили в конфликт с ранее незнакомым им свердловчанином. Уральцы избили оппонента, после этого они посадили пострадавшего в автомобиль и вывезли в лесополосу, где продолжили избиение. В результате полученных травм мужчина скончался.

По словам начальника ГУ МВД Свердловской области Валерия Горелых, подозреваемых задержали в день убийства. Ими оказались ранее судимые граждане. Уральцы дали признательные показания.

Следствием СКР была собрана достаточная доказательная база для передачи уголовного дела в Свердловский областной суд. Инстанция уже начала рассматривать дело.