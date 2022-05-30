Санкт-Петербург, 30 мая, 2022, 13:24 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге за истекшие сутки госпитализировали 35 пациентов с COVID-19. Об этом 30 мая сообщили в региональном оперштабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь у больницы

На лечении ковида в больницах размещены 1169 человек. Из этого числа 181 больной лежит в реанимации, а 33 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Покинули медицинские учреждения за сутки по выздоровлению только восемь петербуржцев.

Больных с коронавирусом по-прежнему принимают в шести городских и одном федеральном стационаре. Для них имеется 1439 коек.

В амбулаторных условиях 1808 человек занимаются лечением ковида в Петербурге. Этот показатель продолжает сокращаться в Северной столице.

Напомним, в Петербурге за сутки выявили 253 случая заражения коронавирусной инфекцией (-4 по сравнению с прошлыми сутками). Скончались от ковида, как основной причины, 11 больных (-1), а выздоровели 65 пациентов (-7).