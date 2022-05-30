Элиста, 30 мая, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Республиканская больница имени Жемчуева в Элисте и республиканский специализированный научно-практический медцентр кардиологии Узбекистана подписали меморандум о научно-практическом сотрудничестве. Об этом ИА REGNUM сообщили в калмыцком лечебном учреждении.

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«Цель меморандума — внедрение передового опыта по лечению сердечно-сосудистых заболеваний и повышение управленческого потенциала медработников. Он станет новым витком в научно-практической деятельности и обмене опытом специалистов в области здравоохранения между Россией и Узбекистаном», — отметил главный врач республиканской больницы Александр Калаев.

Договор о сотрудничестве был подписан на полях IV конференции руководителей и специалистов медицинских организаций «Управление здравоохранением-2022» в Сочи.