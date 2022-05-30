Чебоксары, , 13:19 — REGNUM В Чебоксарах городские власти проверяют состояние пляжей и зон отдыха. На минувшей неделе состоялся инспекционный выезд главы администрации Дениса Спирина в Заволжье на левобережный пляж, сообщает пресс-служба мэрии.

Пляж © ИА REGNUM

Здесь ведется работа по вывозу мусора и благоустройству, планируется установка модульного туалета. Глава администрации акцентировал внимание на пожарной безопасности, он поручил оперативно реагировать на все факты самовольного разжигания костров и сообщать о недобросовестных отдыхающих в правоохранительные органы.

Обслуживанием территории в 7200 кв. м занимается детский парк им. космонавта А.Г. Николаева и АО «Инженерная защита». Планируется, что на пляже в этом году будут проходить физкультурно-оздоровительные мероприятия, соревнования по пляжному футболу и волейболу. В целях безопасности будет организовано полицейское патрулирование и работа спасателей, медицинское обслуживание.

Отдельно глава администрации затронул тему торговли. В настоящее время в районе пляжа находится торговый павильон, осуществляющий функции точки общественного питания. При этом было отмечено, что данный объект находится на лесном участке незаконно, поскольку никаких правоотношений с собственником не имеется. Согласно требованием законодательства, объект должен был быть демонтирован. Глава администрации поручил решить этот вопрос в кратчайшие сроки совместно с контрольно-надзорными органами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в этот летний сезон на водоемах Чувашии готовятся к открытию 13 пляжей. Для обеспечения безопасности отдыхающих здесь будут нести дежурство матросы-спасатели и медики, сообщает ГУ МЧС по Чувашии.

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