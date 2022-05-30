Орехово-Зуево, Московская область, 30 мая, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Постановление об индексации МРОТ, прожиточного минимума и страховых пенсий неработающим пенсионерам подписано. Об этом 30 мая заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Как подчеркнул глава государства, рост благосостояния и качества жизни людей является ключевым неизменным приоритетом. Прежде всего, речь идёт об индексации с 1 июня на 10% минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума и страховых пенсий неработающим пенсионерам», — заявил Мишустин.

«Соответствующее постановление подписано. Для поддержки свыше 50 млн граждан в федеральном бюджете предусмотрели более 500 млрд рублей. Теперь неработающие пенсионеры в среднем ежемесячно станут получать свыше 19 тыс. рублей», — указал он.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин провёл заседание президиума Госсовета, на котором поручил принять пакет мер социальной поддержки.