Смоленск, 30 мая, 2022, 13:18 — ИА Регнум. В мошенничестве и превышении должностных полномочий, в результате которых из бюджета было похищено более 1,1 млн рублей, подозревается бывший заместитель директора хозяйственного управления администрации Смоленской области. Об этом 30 мая сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

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В отношении бывшего сотрудника администрации области возбуждено уголовное дело по двум статьям, также фигурантом дела о мошенничестве стал индивидуальный предприниматель. Дело возбуждено по материалам регионального УМВД.

Как полагает следствие, в июне 2020 года подозреваемый, который на тот момент был руководителем контрактной службы по осуществлению закупок, организовал заключение учреждением контракта с индивидуальным предпринимателем на поставку медицинских масок на общую сумму более 5,2 млн рублей. Сумма контракта, по сговору с предпринимателем, а также неустановленными участниками мошеннической схемы, была завышена на более чем 1,1 млн рублей. Именно на эту сумму, по данным следствия, был причинён ущерб бюджету.

В настоящее время бывший чиновник, по ходатайству следствия, арестован судом. Следователи продолжают выяснять все подробности преступления.