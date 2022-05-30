Волгоград, 30 мая, 2022, 13:18 — ИА Регнум. В Волгоградской области за прошедшие сутки выписано 138 человек, перенёсших COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 мая в региональном оперативном штабе. Продолжают лечение, в том числе амбулаторно, 1 862 пациента.

Nikatv.ru В больнице

С начала пандемии в Волгоградской области коронавирус выявлен у 221 356 жителей. Выздоровели 212 614 человек, в летальной статистике 6 880 записей, при этом за истекшие сутки смертей не зарегистрировано.

По данным федерального оперштаба, в ковид-госпитали за сутки поступили 23 новых пациента.