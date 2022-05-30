София, , 13:16 — REGNUM В результате сильного града, обрушившегося на южные и юго-восточные части Болгарии, были частично или полностью уничтожены до 40 тыс. гектаров посевов и потенциального урожая. Об этом 30 мая сообщает БТВ.

Град

По предварительным данным наибольший ущерб сельскому хозяйству нанесен в районах Мадан, Родопы и Твардицы, а также Бургасской и Кырджалийской областях.

В некоторых населенных пунктах куски льда пробили крыши зданий и повредили автотехнику. Среди людей погибших и раненых нет.

Как отмечено в заявлении Департамента по чрезвычайным ситуациям, убытки, понесенные указанными районами, исчисляются сотнями тысяч долларов.

Правительство Болгарии рассматривает возможность выделения пострадавшим материальной компенсации.