Вильнюс, 30 мая, 2022, 13:16 — ИА Регнум. В Литве, по предварительным оценкам, уровень инфляции в мае достиг 18,5%. Это максимальный показатель с 1996 года. Об этом сообщает департамент статистики Литвы, пишет газета Diena.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

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По данным статистического ведомства, по сравнению с апрелем рост цен в Литве составил 2,2%.

Отмечается, что наибольшее влияние на годовую инфляцию оказал рост цен на продукты питания и неалкогольные напитки, рост платежей за жильё, воду, газ, электричество и другое топливо, рост цен на транспортные услуги.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно предварительным данным Статистического управления Европейского союза, потребительские цены в еврозоне в марте 2022 года увеличились на 7,5% в годовом выражении. Это максимальный показатель за всю историю подсчётов. Инфляция ускорилась по сравнению с 5,9% в феврале. При этом в Литве инфляция выросла с февральских 14% до 15,6% в марте. За ней следует Эстония, где мартовская инфляция ускорилась с 11,6% до 14,8%.