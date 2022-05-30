Донецк, , 13:15 — REGNUM Пять человек погибли 30 мая в Донецке при очередном обстреле украинских войск. Об этом сообщили в Следственно комитете России.

Эмблема СК РФ

В СК рассказали, что 30 мая украинские силовики совершили очередной обстрел центра Донецка. В результате атаки погибли пять человек, в том числе подросток 2009 года рождения.

Ранения получили 16 человек. Сведения о пострадавших уточняются. Повреждены здания школы и гимназии.

«Следователи СК России установят всех лиц, причастных к совершению указанного преступления, действиям виновных будет дана уголовно-правовая оценка», — говорится в заявлении СК.