Тбилиси, , 13:13 — REGNUM Нет никаких причин отправлять находящегося в заключении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на лечение за границу. Об этом 30 мая заявил на брифинге председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Трансфер заключенного за границу исключён, — заявил лидер партии. — В Грузии существуют все возможности для лечения. Никаких особых проблем нет».

Кобахидзе отметил, что в Грузии после смены режима Саакашвили в 2012 году система исполнения наказаний существенно изменилась в лучшую сторону. Он подчеркнул, что тюрьмах с тех пор смертность сократилась в 12 раз в связи с повышением там уровня медицины.

Стоит отметить, что Саакашвили регулярно жалуется на критическое состояние своего здоровья и требует отправить его лечиться за границу. В мае он заявил, что у него выявили проблемы с позвоночником и требуется срочная операция. В клинике, куда его поместили, опровергли данные заявления. До этого Саакашвили жаловался на психические проблемы, которые не позволяют ему полноценно питаться.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер Грузии назвал оппозиционного депутата «жалкой личностью»