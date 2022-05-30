Тбилиси, 30 мая, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Нет никаких причин отправлять находящегося в заключении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на лечение за границу. Об этом 30 мая заявил на брифинге председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

«Трансфер заключенного за границу исключён, — заявил лидер партии. — В Грузии существуют все возможности для лечения. Никаких особых проблем нет».

Кобахидзе отметил, что в Грузии после смены режима Саакашвили в 2012 году система исполнения наказаний существенно изменилась в лучшую сторону. Он подчеркнул, что тюрьмах с тех пор смертность сократилась в 12 раз в связи с повышением там уровня медицины.

Стоит отметить, что Саакашвили регулярно жалуется на критическое состояние своего здоровья и требует отправить его лечиться за границу. В мае он заявил, что у него выявили проблемы с позвоночником и требуется срочная операция. В клинике, куда его поместили, опровергли данные заявления. До этого Саакашвили жаловался на психические проблемы, которые не позволяют ему полноценно питаться.