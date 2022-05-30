Элиста, 30 мая, 2022, 13:13 — ИА Регнум. В Калмыкии полиция начала проверку по факту смертельного ДТП, случившегося ранним утром 30 мая на трассе Р-216 «Астрахань — Ставрополь». Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По предварительной информации, около 4:10 мск на 293-м километре автодороги столкнулись Газ-330 202 и Lada Vesta. В травмпункт республиканской больницы с травмами доставлены водитель и два пассажира легкового автомобиля, ещё один пассажир Lada Vesta от полученных травм скончался по пути в лечебное учреждение.

Сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативной группы выясняют все обстоятельства случившегося.

ИА REGNUM сообщало, что глава Калмыкии Бату Хасиков выразил соболезнования семье и близким студента из Туркмении, ставшего жертвой ДТП. По его словам, два человека находятся в коме, один участник аварии получил тяжёлые травмы. Все ребята — граждане Туркмении.