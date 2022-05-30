Вашингтон, , 13:29 — REGNUM Картина «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» стала самым кассовым фильмом 2022 года, обогнав «Бэтмена» Мэтта Ривза. Об этом сообщило издание Hindustan Times 29 мая.

Доктор Стрэндж Цитата из х/ф «Доктор Стрэндж». Реж. Скотт Дерриксон. 2016. США

Так, лента заработала в мировом прокате $815 млн, тем самым лишив статуса лидера кинокомикс Мэтта Ривза с результатом в $769 млн. По прогнозам аналитиков, финальные сборы фильма составят 950 млн$.

Напомним, что мировая премьера «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия» состоялась 5 мая 2022 года. Релиз картины в России был отменён.

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