Москва, 30 мая, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Доллар 27 мая превышал отметке 67 рублей, продемонстрировав третий день роста. Однако уже в начале новой торговой недели запал угас, и пара доллар/рубль опустилась в район 63 руб. в начале сессии 30 мая, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Волатильность курса рубля снова повысилась после периода затишья. На прошлой неделе «россиянин» отреагировал на дальнейшее ослабление валютных ограничений в сочетании с внеплановым снижением ставки Банка России.

Однако отступление оказалось непродолжительным — на подъеме USD привлек продажи и лишился части завоеванных очков.

При этом «американец» остается перепроданным после затяжной серии падений, а значит, с технической точки зрения потенциал продолжения восходящей коррекции все еще присутствует, а ключевой ориентир в виде отметки 70 руб. сохраняет актуальность.

Определенную лепту в отступление пары доллар/рубль вносит сочетание падения USD на международной арене и массового проявления интереса к риску на мировых фондовых площадках на новостях о смягчении коронавирусных ограничений в Пекине и Шанхае.

Впрочем, любой экономический или геополитический негатив способен вернуть хрупкие рынки на траекторию снижения, а значит, и у защитного доллара еще будет не одна возможность для отскока.

В ближайшей перспективе основная торговая активность, вероятно, развернется вокруг уровня 63 руб., дневное закрытие над которым укажет на ограниченный потенциал снижения котировок.

Однако возможны и более смелые попытки продажи USD, которые в конечном итоге привлекут новую волну спекулятивных покупок», — пояснил эксперт.

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