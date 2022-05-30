Пекин, 30 мая, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Вашингтон не интересуют права человека, которые используются им как предлог, чтобы все время клеветать, очернять и сдерживать Китай, а также оказывать давление на Пекин. Об этом 30 мая заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

China News Service Чжао Лицзянь

«США закрывают глаза на истинное положение дел в Синьцзяне и не хотят слышать правду, они распространяют ложь и слухи, которые многократно разоблачались, чтобы очернять и осуществлять нападки на Китай», — сказал он, комментируя заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон обеспокоен якобы имевшими место попытками Пекина «манипулировать» визитом верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет в Китай.

Также китайский дипломат указал, что американская сторона в этот раз сфабриковала нелепую ложь о том, что якобы Китай ограничивал и манипулировал верховного комиссара ООН во время ее визита в страну.

При этом Чжао Лицзянь подчеркнул, что организация визита Бачелет в Китай велась ​​в соответствии с ее пожеланиями и на основе всесторонних консультаций, добавив, что на пресс-конференции верховный комиссар ООН сама рассказала, что контактировала и взаимодействовала с людьми в Китае без надзора со стороны властей КНР.

«На самом деле именно США с самого начала хотели манипулировать визитом, именно Вашингтон настаивал на визите Бачелет в Китай, именно Соединенные Штаты ставили различные условия визита верховного комиссара в КНР, и сейчас именно США дискредитируют визит верховного комиссара. Все могут видеть, что США абсолютно не заботятся о правах человека, они просто используют права человека в качестве предлога, чтобы постоянно клеветать, очернять, сдерживать и оказывать давление на Китай», — отметил Чжао Лицзянь.

Отметим, верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет находилась в КНР с визитом в период с 23 по 28 мая.