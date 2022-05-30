Петропавловск-Камчатский, 30 мая, 2022, 13:11 — ИА Регнум. На Камчатке школьникам Дмитрию Орлову и Егору Пустовалову вручили 30 мая знаки «Горячее сердце» за проявленные героизм и мужество, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Cordis.fondsci.ru Нагрудный знак «Горячее сердце» российского Фонда социально-культурных инициатив

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Ребята стали очевидцами схода снежной лавины в марте 2021 года в районе школы №3 в Елизовском районе. Они оперативно отреагировали на случившееся и позвали на помощь.

«Ребята проявили смелось и мужество в экстремальной ситуации, что позволило спасти жизни других людей. Сегодня я хочу выразить слова благодарности от имени губернатора и правительства Камчатского края. Вы подаете достойный пример», — отметил первый вице-губернатор Камчатки Сергей Нехаев.

Школьникам вручили нагрудные знаки, удостоверения, дипломы и памятные книги, а их родителям благодарственные письма губернатора края Владимира Солодова.

Как сообщало ИА REGNUM, награды «Горячее сердце» удостоен учащийся 11 класса школы № 82 Дзержинского района Волгограда — он спас на пожаре женщину.