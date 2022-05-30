Курск, 30 мая, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Жителям приграничного села Воробжа в Курской области предложили на время бесплатно переехать в санатории, сообщил губернатор Роман Старовойт.

Марина Каширская ИА REGNUM Санаторий советского образца

Детей из всех приграничных районов с согласия родителей с 1 июня отправят в летние лагеря.

«Наши военные и пограничники защищают рубежи, но риск новых обстрелов полностью исключить нельзя», — заявил Старовойт.