Приштина, Сербия, 30 мая, 2022, 16:22 — ИА Регнум. Сепаратистское Косово готовит заявки на прием в программу НАТО «Партнерство во имя мира» и ЕС. Об этом заявил премьер-министр Косово Альбин Курти 29 мая в Приштине.

Government of the Republic of Kosovo Альбин Курти

Курти напомнил, что албанское сепаратистское образование на территории южного сербского края Косово и Метохия уже подало заявку на прием в Совет Европы.

«Мы готовимся к подаче заявки на прием в «Партнёрство во имя мира» в рамках НАТО, а также подадим заявку на прием в ЕС», — процитировал телеканал РТС слова Курти.

Курти добавил, что Косово, несмотря на вызовы, с которыми оно сталкивалось во время пандемии коронавируса, осуществило продвижение в нескольких областях.

«Мы обеспечили экономический рост, предприняли важные шаги в укреплении системы правосудия, боролись против криминала и коррупции, укрепили отношения с дружественными государствами. Косово стало маяком демократии в регионе», — отметил Курти.

Напомним, что Косово в одностороннем порядке провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. В соответствии с резолюцией 1244 СБ ООН Косово не может иметь собственной армии и поэтому не может вступать в партнерские программы НАТО.

В программе «Партнерство во имя мира» участвовал ряд европейских стран, впоследствии вступивших в НАТО — Румыния, Болгария, Венгрия, страны Прибалтики, Словения, Хорватия, Черногория и другие. Сербия является членом этой программы, так же, как и Швеция, Финляндия и Швейцария.