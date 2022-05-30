Красногорск, 30 мая, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Малый бизнес на территории Подмосковья показывает динамику к росту. Об этом 30 мая заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Мы в 2021 году выросли на 9,5% по малому бизнесу. Задача — и дальше увеличивать присутствие тех, кто обеспечивает рабочие места, оказывает услуги», — сказал Воробьев.

По его словам, на территории региона уже действует ряд программ, которые оказывают содействие малым предприятиям.