Порт-Судан, Судан, 30 мая, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Жители приморских провинций Судана начали блокировать дороги в знак протеста против действий правительства страны. Об этом 30 мая сообщает Al-Hadath.

M.Saleh Протесты в Судане

По данным журналистов, ранее местные активисты потребовали от правительства отставки губернатора провинции Красного моря и ряда других чиновников.

Демонстранты недовольны тем, что местные власти выдают разрешение на добычу полезных ископаемых частным компаниям, которые «уничтожают пахотные земли, туристические объекты и жилые постройки».

Блокировка дорог грозит экономике страны серьёзными экономическими проблемами, поскольку через территорию провинции Красного моря проходит основной торговый маршрут между Суданом и остальным миром.