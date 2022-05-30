На востоке Судана протестующие начали блокировать дороги
Порт-Судан, Судан, 30 мая, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Жители приморских провинций Судана начали блокировать дороги в знак протеста против действий правительства страны. Об этом 30 мая сообщает Al-Hadath.
M.Saleh
Протесты в Судане
По данным журналистов, ранее местные активисты потребовали от правительства отставки губернатора провинции Красного моря и ряда других чиновников.
Демонстранты недовольны тем, что местные власти выдают разрешение на добычу полезных ископаемых частным компаниям, которые «уничтожают пахотные земли, туристические объекты и жилые постройки».
Блокировка дорог грозит экономике страны серьёзными экономическими проблемами, поскольку через территорию провинции Красного моря проходит основной торговый маршрут между Суданом и остальным миром.