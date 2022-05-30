Омск, 30 мая, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Жителей Омска предупредили о заморозках.

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Как сообщили ИА REGNUM в мэрии города, со 2 по 5 июня в Омской области ожидаются заморозки. Прогнозируется до — 2…-7 градусов.

Жителей региона и города просят учитывать прогноз синоптиков. В случае возникновения ЧС и аварий, вызванных погодными условиями, следует оперативно информировать об этом оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Омской области, Единую дежурно-диспетчерскую службу города.

Как сообщало ИА REGNUM, о заморозках ранее предупредили жителей Красноярского края.

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