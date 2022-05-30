София, 30 мая, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Очередной этап повышения пенсий в Болгарии начнётся с 1 января 2023-го года. Об этом 30 мая со ссылкой на заявление министра труда и социальной защиты Болгарии Георгия Гьокова сообщает софийское издание «Телеграф».

Болгария

По словам министра, к настоящему времени болгарское правительство уже предприняло ряд «эффективных мер» по соцобеспечению местных пенсионеров, и в течение ближайшего полугода «никаких надбавок не предвидится».

При этом Гьоков не уточнил, будут ли в обозримом будущем в Болгарии увеличены размеры пособий по безработице и компенсаций на оплату услуг ЖКХ.

Напомним, ранее правительство Болгарии объявило о начале реализации масштабной программы социальной поддержки населения.