Уфа, 30 мая, 2022, 13:09 — ИА Регнум. 210 км автодорог намерены привести в нормативное состояние в 2022 году в Башкирии в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом 30 мая сообщает пресс-служба правительства региона.

Admoblkaluga.ru Ремонт дороги

Сообщается, что работы намерены проводить на 102 объектах, в том числе на 45-и объектах Уфимской агломерации и 38 объектах Стерлитамакской агломерации. На эти цели планируется направить свыше восьми млрд рублей, в том числе 3,9 млрд рублей из федерального бюджета.

Отмечается, что в Благовещенском районе Башкирии продолжают ремонт двух участков автотрассы Уфа — Бирск — Янаул протяженностью 2,65 км. На эти работы предусмотрено 42,715 млн рублей.

«Дорога Уфа — Бирск — Янаул была построена почти 50 лет назад, и ее крайне важно поддерживать в хорошем состоянии. Благодаря нацпроекту мы последовательно ремонтируем это направление», — приводит пресс-служба слова первого заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства БашкирииВиктора Жулькова.

Сообщается, что дорожные рабочие выполнили фрезерование, устройство выравнивающего слоя. Сейчас они завершают работы по укладке верхнего слоя покрытия SP-16, а после намерены приступить к обустройству обочин и нанесению дорожной разметки.

Отмечается, что в 2022 году в Башкирии намерены привести в нормативное состояние 16 участков автодорог регионального и межмуниципального значения, общей протяженностью 41,4 км.