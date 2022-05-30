Москва, 30 мая, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Посольство Королевства Дании в Москве приостанавливает приём заявлений на территории России на получение краткосрочных виз и видов на жительство, сообщается 30 мая на сайте датского посольства.

JensPeter Правительство Дании

Уточняется, что приём заявлений на визы и вид на жительство для российских граждан приостанавливается до дальнейшего уведомления посольства Королевства Дании, кроме официальных визитов.

Информация о возобновлении приёма документов будет опубликована на сайте посольства Дании и визового центра. Для получения виз и видов на жительство граждане РФ могут обращаться в визовые центры других стран.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель Русского дома (отделения Россотрудничества) в Дании заморозила работу учреждения и разрушила связи с симпатизантами России.

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