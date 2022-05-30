Санкт-Петербург, 30 мая, 2022, 13:09 — ИА Регнум. В Ленинградской области на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся семь человек с COVID-19, сообщили 30 мая ИА REGNUM в пресс-службе комитета по здравоохранению.

Mos.ru Медицинский работник у аппарата ИВЛ

В настоящий момент в региональных больницах развернуто 200 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией.

«Свободно 65 коек (32,5%), — добавили в ведомстве. — За сутки поступило четыре человека, на ИВЛ — семь человек».

За последнее воскресенье мая в Ленобласти было выявлено 45 новых инфицированных коронавирусом, что на один случай меньше, чем днем ранее. При этом выписали по выздоровлению 64 пациента из числа ранее инфицированных. Также за минувший день зарегистрировано два летальных случая (+1 к предыдущему дню) от осложнений, вызванных COVID-19.

Всего с начала пандемии в Ленобласти коронавирусом заразились 187 683 человека, выздоровели 183 407 человек, умерло 3486 человек.