Саратов, 30 мая, 2022, 13:04 — ИА Регнум. В Саратовской области по итогам четырех месяцев 2022 года подростковая преступность сократилась на 15,3%. Об этом заявила начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по региону Елена Правдина.

Цитата из к/ф «Пацаны». Реж. Динара Асанова. 1983. СССР Несовершеннолетние правонарушители

Кроме того, на 17% снизилось количество преступлений, совершенных в отношении детей, отметила спикер.

На учете в полиции состоят 1168 подростков. Профилактическая работа ведется с 2193 семьями, находящимися в социально опасном положении, в которых проживают 4654 ребенка.

ИА REGNUM напоминает, в 2022 году в Саратовской области на временные работы планируется трудоустроить более 9,3 тыс. подростков, в том числе свыше 4,6 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

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