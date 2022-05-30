Москва, 30 мая, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Правительство России с 1 июня вводит временные тарифные квоты на экспорт лома и отходов чёрных металлов. Об этом 30 мая сообщили в телеграм-канале правительства РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Отбор проб металла

Тарифные квоты будут действовать с июня по 31 июля 2022 года.

«При экспорте металла в объеме до 540 тыс. т пошлина составит 100 евро за тонну. При превышении этого показателя — 290 евро за тонну», — говорится в заявлении.

Отмечается, что пошлины будут применять только в отношении поставок за пределами Евразийского экономического союза.

В правительстве пояснили, что решение принято для помощи в обеспечении сырьём отечественных металлургических предприятий.