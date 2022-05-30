Красногорск, 30 мая, 2022, 13:03 — ИА Регнум. С 1 июня на территории Подмосковья средний размер пенсий составит 19 тыс. рублей. Об этом 30 мая заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

«Средний размер пенсии в Подмосковье будет составлять 19 тыс. рублей. Региональный прожиточный минимум увеличится на 1,5 тыс. рублей и составит 16 223 рубля», — сказал Воробьев.

Также глава региона отметил, что дополнительную материальную помощь будет оказана 40 тыс. жителям Московской области.