Элиста, 30 мая, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Глава Калмыкии Бату Хасиков выразил соболезнования семье и близким студента из Туркмении, ставшего жертвой ДТП на трассе Р-216 утром 30 мая.

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В результате столкновения легкового автомобиля и грузовой «Газели» погиб один человек, два человека находятся в коме, один участник ДТП получил тяжёлые травмы.

«Все ребята — граждане Туркменистана, учащиеся Калмыцкого государственного университета. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Поручил ответственным ведомствам оказать всю возможную поддержку. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. Это тяжелая утрата», — отметил Хасиков.

ИА REGNUM сообщало, что о ДТП на автодороге Астрахань — Элиста — Ставрополь в Целинном районе стало известно примерно в 4:20 мск. В результате автокатастрофы четыре человека пострадали, один человек скончался. Ещё один участник ДТП был деблокирован из автомобиля.